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Поліція: У Харкові чоловік погрожував ножем співробітнику ТЦК

Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 20:12
Поліція: У Харкові чоловік погрожував ножем співробітнику ТЦК
фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіком у Новобаварському районі Харкова.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався напередодні. 29 квітня до відділу поліції надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт.

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Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він заявив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем.

Речовий доказ – ніж – поліцейські вилучили.

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Дослівно: "За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство".

ТЦКХарківполіція
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