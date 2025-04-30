Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 20:12
Полиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК
фото полиции

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Новобаварском районе Харькова.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Сообщается, что инцидент произошел накануне. 29 апреля в отдел полиции поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт.

Реклама:

Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением.

При выезде следственно-оперативной группы в полицию с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он заявил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

Вещественное доказательство - нож - полицейские изъяли.

РЕКЛАМА:
 

Дословно: "По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие".

ТЦКХарьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
Financial Times о соглашении по недрам: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
Все новости...
ТЦК
Генштаб: военнослужащих ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем направят на фронт
ГБР: Чиновник ТЦК за деньги менял данные в системе "Оберег"
На Одесчине общественные деятели под видом военных ТЦК избили велосипедиста – полиция
Последние новости
20:49
Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
20:48
Режим Лукашенко выпустил на свободу еще одного американского гражданина
20:38
Саудовская Аравия пригрозила изменить курс: "пусть цены на нефть падают, мы выдержим"
20:30
Полиграф вместо увольнения: в КГГА отреагировали на петицию по поводу скандального директора театра
20:12
баскетбол"Киев-Баскет" сравнял счет в финальной серии против "Днепра"
20:12
фотоПолиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК
20:03
В КГГА назвали дату последнего звонка в киевских школах
19:58
Нацбанк показал курс доллара и евро на 1 мая
19:48
Блогер Слобоженко, который уклонился от уплаты налогов, заявил, что гасит задолженность
19:43
В нью-йоркском метро рассматривают возможность использовать ИИ, чтобы предотвращать преступления
Все новости...
Реклама:
Реклама: