Полиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Новобаварском районе Харькова.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Сообщается, что инцидент произошел накануне. 29 апреля в отдел полиции поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт.

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Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением.

При выезде следственно-оперативной группы в полицию с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он заявил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

Вещественное доказательство - нож - полицейские изъяли.

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Дословно: "По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие".