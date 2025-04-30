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Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 21:44
Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ
Федір Веніславський. Фото - "Слуга народу"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський зареєстрував проєкт закону про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" та "Суспільне" з посиланням на Веніславського

Деталі: Як зазначено в пояснювальній записці, яку передав Веніславський виданням, ухвалення закону забезпечить організаційно-правові, інституційні та військово-технічні спроможності з космічного простору протистояти загрозі агресії Російської Федерації й будь-якого іншого потенційного агресора.

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На думку автора законопроєкту, створення Космічних сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері.

Дослівно: "Україна першою у світі стала жертвою терористичного нападу країни-агресора – Російської Федерації з використанням космічного засобу нападу у вигляді екзоатмосферної ракетної системи середньої дальності з орбітальною ступінню розведення роздільних бойових блоків з високоточним наведенням, так званого "орешника", яким по території України було завдано удару саме через міжнародний космічний простір".

Деталі: Веніславський додає, що створення нового виду військ сприятиме формуванню власної національної системи захищеного супутникового зв’язку для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та збільшенню розвідувальних спроможностей України через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.

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На відповідні види та роди військ вже функціонують у складі збройних сил США, Великобританії, Франції, КНР, Індії, Ісламській Республіці Іран, Російській Федерації та інших.

Збройні сили
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