Нардеп Вениславский предлагает создать Космические силы в структуре ВСУ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский зарегистрировал проект закона о создании Космических сил в составе ВСУ.

Источник: "Интерфакс-Украина" и "Суспільне" со ссылкой на Вениславского

Детали: Как отмечается в пояснительной записке, которую передал Вениславский изданию, принятие закона обеспечит организационно-правовые, институциональные и военно-технические возможности по космическому пространству противостоять угрозе агрессии Российской Федерации и любого другого потенциального агрессора.

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По мнению автора законопроекта, создание Космических сил технически возможно, учитывая мощный научно-инженерный и производственный потенциал Украины в этой сфере.

Дословно: "Украина первой в мире стала жертвой террористического нападения страны-агрессора – Российской Федерации с использованием космического средства нападения в виде экзоатмосферной ракетной системы средней дальности с орбитальной ступенью разведения раздельных боевых блоков с высокоточным наведением, так называемого "орешника", которым по территории Украины был нанесен удар именно через международное космическое пространство".

Детали: Вениславский добавляет, что создание нового вида войск будет способствовать формированию собственной национальной системы защищенной спутниковой связи для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны и увеличению разведывательных возможностей Украины через наращивание собственного созвездия разведывательных спутников.

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На соответствующие виды и рода войск уже функционируют