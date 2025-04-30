Зеленський підвищив у званні трьох прикордонників і вручив орден Герою України

З нагоди Дня прикордонника президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами Державної прикордонної служби України, відзначив їх державними нагородами, присвоїв вищі офіцерські звання та вручив командирам підрозділів стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу".

Джерело: укази на сайті глави держави, Офіс президента

Деталі: Указами від 30 квітня звання контр-адмірала присвоєно начальнику Управління розвідки адміністрації ДПСУ коммодору Денису Цяцкуну.

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Звання бригадного генерала присвоєно першому заступнику Цяцкуна полковнику Олегу Міхацькому.

Також військове звання бригадного генерала отримав заступник начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління полковник ДПСУ Олексій Гавель.

Зеленський нагородив орденом "Золота Зірка" Героя України старшого лейтенанта Ростислава Кондрича. У лютому 2024 року в складі зведеного загону він прикривав шлях виведення воїнів з Авдіївського гарнізону. У березні на Харківщині та Сумщині пішки евакуював поранених і загиблих під обстрілами. Також очолював групу прикордонників, яка відбивала російські штурми та зупиняла просування ДРГ.

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Восени Кондрич виконував бойові завдання на Курщині, де 17 жовтня очолив групу, що повертала втрачені позиції. Особисто збив три російські дрони, знищив кулеметний розрахунок і разом із побратимами відбив три ворожі атаки. Попри поранення продовжив вести бій і зупинив російський наступ на позицію Сил оборони України.

Глава держави також вручив двом прикордонникам відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Президент подякував прикордонникам за їхню службу для захисту України.

Пряма мова Зеленського: "Тисячі воїнів, які захищають наш кордон і які разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворога, контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону. Блискуча робота розвідки ДПС, ефективність підрозділів, які працюють із дронами".

Довідково: За роки захисту Української держави 4250 прикордонників відзначені нагородами, більшість із них – саме за участь у боях. Зокрема, 29 воїнів ДПСУ відзначені званням Героя України, 17 із них – посмертно.

фото оп

Згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.

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