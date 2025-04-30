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Зеленский повысил в звании трех пограничников и вручил орден Герою Украины

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 22:00
Зеленский повысил в звании трех пограничников и вручил орден Герою Украины
фото Офиса президента

По случаю Дня пограничника президент Владимир Зеленский встретился с воинами Государственной пограничной службы Украины, отметил их государственными наградами, присвоил высшие офицерские звания и вручил командирам подразделений ленты почетного знака отличия "За мужество и отвагу".

Источник: указы на сайте главы государства, Офис президента

Детали: Указами от 30 апреля звание контр-адмирала присвоено начальнику Управления разведки администрации ГПСУ коммодору Денису Цяцкуну.

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Звание бригадного генерала присвоено первому заместителю Цяцкуна полковнику Олегу Михацкому.

Также воинское звание бригадного генерала получил заместитель начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления полковник ГПСУ Алексей Гавель.

Зеленский наградил орденом "Золотая Звезда" Героя Украины старшего лейтенанта Ростислава Кондрича. В феврале 2024 года в составе сводного отряда он прикрывал путь вывода воинов из Авдеевского гарнизона. В марте на Харьковщине и Сумщине пешком эвакуировал раненых и погибших под обстрелами. Также возглавлял группу пограничников, которая отражала российские штурмы и останавливала продвижение ДРГ.

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Осенью Кондрич выполнял боевые задачи на Курщине, где 17 октября возглавил группу, которая возвращала утраченные позиции. Лично сбил три российских дрона, уничтожил пулеметный расчет и вместе с собратьями отразил три вражеские атаки. Несмотря на ранения продолжил вести бой и остановил российское наступление на позицию Сил обороны Украины.

Глава государства также вручил двум пограничникам награду "Крест боевых заслуг".

Президент поблагодарил пограничников за их службу для защиты Украины.

Прямая речь Зеленского: "Тысячи воинов, которые защищают нашу границу и которые вместе со всеми другими элементами Сил обороны и безопасности Украины держат фронт. Это постоянное противодействие ДРГ врага, контроль за ситуацией и движением российских сил вблизи нашей границы. Блестящая работа разведки ГПС, эффективность подразделений, работающих с дронами".

Справка: За годы защиты Украинского государства 4250 пограничников отмечены наградами, большинство из них - именно за участие в боях. В частности, 29 воинов ГПСУ отмечены званием Героя Украины, 17 из них - посмертно.

 
фото оп

Согласно указу 5-го президента Украины Петра Порошенко, День пограничника Украины отмечается 30 апреля.

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Пограничная службанаградыЗеленский
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