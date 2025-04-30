На фронті від початку доби відбулося 177 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 30 квітня на фронті відбулось 177 бойових зіткнень, з них 81 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 30 квітня

Дослівно: "Сьогодні окупанти завдали 91 авіаційного удару, застосувавши 179 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3186 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 35 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог здійснює штурм позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 21 атаку російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають.