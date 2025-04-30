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На фронте с начала суток произошло 177 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 22:53
На фронте с начала суток произошло 177 боевых столкновений – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 30 апреля на фронте произошло 177 боевых столкновений, из них 81 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 30 апреля

Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли 91 авиационный удар, применив 179 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3186 дронов-камикадзе и совершили почти шесть тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 35 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.

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На Северском направлении враг осуществляет штурм позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергиевки, Новой Полтавки.

На Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в направлении Отрадного, Шевченко и Багатира.

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 21 атаку российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Генштаббоевые действиявойна
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