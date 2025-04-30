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Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 23:20

Уряд у середу ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Пряма мова: "В основі угоди п’ять ключових принципів:

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  • Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
  • Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
  • Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
  • Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС".

Деталі: За словами Шмигаля, фонд буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки Фонду будуть реінвестуватись виключно в Україну.

Завдяки цій угоді Україна може залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США.

СШАКабінет міністрів
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