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ЄС підтвердив, що існує "план Б" для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 23:21
ЄС підтвердив, що існує план Б для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето
Фото ілюстративне - getty images

Європейський Союз має план щодо дій в разі того, якщо США полишать "мирні зусилля" щодо України та виникне необхідність підтримати санкційний режим проти Росії.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала в інтервʼю Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Каллас визнала, що в деяких столицях ЄС ведуться дискусії про те, чи слід слідувати адміністрації Дональда Трампа, якщо вона вийде з "мирних переговорів" щодо війни проти України і перезавантажить відносини з РФ.

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"Очевидно, що такі дискусії ведуться в деяких державах-членах і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати (Україну. – Ред.)", – сказала топдипломатка ЄС.

"Але це ще й хибна надія, тому що, якщо подивитися на Росію, яка інвестує більше 9% свого ВВП у військову сферу, то вона захоче знову це використати", – пояснила вона.

За словами Каллас, у Євросоюзі існує "план Б" для збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні.

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Вона водночас наголосила, що Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени дотримувалися єдиної позиції.

"План Б" також є, але ми маємо працювати над "планом А", бо інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді буде реалізований він", – зазначила Каллас.

Глава дипломатії Євросоюзу додала, що зараз тривають переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, аби забезпечити збереження режиму санкцій проти Росії.

ЗМІ раніше повідомляли, що в ЄС обговорювався варіант ухвалення санкцій окремими державами-членами для обходу угорського вето: наприклад, Бельгія може видати королівський указ про замороження російських державних активів на території Бельгії на суму 190 мільярдів євро.

Також стверджувалось, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу – її хочуть позбавити права голосу.

ЄСсанкціїСША
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