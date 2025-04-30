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ЕС подтвердил, что есть "план Б" для сохранения санкций против РФ в случае венгерского вето

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 23:21
ЕС подтвердил, что есть план Б для сохранения санкций против РФ в случае венгерского вето
Фото иллюстративное - getty images

Европейский Союз имеет план действий в случае того, если США оставят "мирные усилия" по Украине и возникнет необходимость поддержать санкционный режим против России.

Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Каллас признала, что в некоторых столицах ЕС ведутся дискуссии о том, следует ли следовать администрации Дональда Трампа, если она выйдет из "мирных переговоров" по войне против Украины и перезагрузит отношения с РФ.

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"Очевидно, что такие дискуссии ведутся в некоторых государствах-членах и, возможно, есть надежда, что нам больше не придется поддерживать (Украину. – Ред.)", – сказала топ-дипломат ЕС.

"Но это еще и ложная надежда, потому что, если посмотреть на Россию, которая инвестирует более 9% своего ВВП в военную сферу, то она захочет снова это использовать", – пояснила она.

По словам Каллас, в Евросоюзе существует "план Б" для сохранения экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле.

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В то же время она подчеркнула, что Брюссель все еще сосредоточен на том, чтобы все государства-члены придерживались единой позиции.

"План Б" также есть, но мы должны работать над „планом А", потому что иначе вы сосредоточитесь на „плане Б", и тогда он будет реализован", – отметила Каллас.

Глава дипломатии Евросоюза добавила, что сейчас продолжаются переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы обеспечить сохранение режима санкций против России.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС обсуждался вариант принятия санкций отдельными государствами-членами для обхода венгерского вето: например, Бельгия может издать королевский указ о замораживании российских государственных активов на территории Бельгии на сумму 190 миллиардов евро.

Также утверждалось, что в ЕС теряется терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза – ее хотят лишить права голоса.

ЕСсанкцииСША
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