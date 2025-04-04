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РФ хоче поновити відносини зі США: посланець Путіна побачив "конструктивний діалог"

Степан ГафткоП'ятниця, 4 квітня 2025, 00:40
РФ хоче поновити відносини зі США: посланець Путіна побачив конструктивний діалог
Фото: скриншот з відео ТАСС

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив російським журналістам, що Москва сподівається на "відновлення діалогу" зі Сполученими Штатами, який, начебто, був "перерваний адміністрацією Байдена", хоча "багато країн" нібито намагаються цьому завадити.

Джерело: інтерв'ю Дмитрієва росЗМІ 

Пряма мова: "Одна з головних тем – відновлення російсько-американських відносин та діалогу, який був перерваний при адміністрації Бадена. Багато країн намагаються зірвати діалог (між США та РФ – ред.). Росія хоче підкреслити, що адміністрація Трампа націлена на відновлення відносин".

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Деталі: Дмитрієв після зустрічі зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив російським журналістам, що американці "чують позицію Росії" й готові до конструктивних рішень. 

Посланець Путіна сказав, що під час спілкування з американськими колегами було багато розмов про взаємні інвестиції. 

Росіяни, за словами Дмитрієва, вже "бачать велике бажання американських компаній" повернутися на російський ринок, але бізнесу дозволять зайти лише туди, "де це буде корисно для Росії та де це схвалить влада".

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Дмитрієв підкреслив той факт, що Росія не потрапила під нові мита, які Трамп запровадив проти інших країн. 

Посланець РФ заявив, що начебто йдуть переговори із США про відновлення авіасполучення між країнами та активні дискусії про спільну діяльність в Арктиці, а також відновлення релігійних та культурних відносин між країнами.

"Процес діалогу йде позитивно та конструктивно", –  підсумував посланець Кремля.

Читайте також: Офіцер Дмитрієв: як фінансист з Києва став головним перемовником між Путіним і Трампом

Нагадаємо:

РосіяСШАпереговори
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