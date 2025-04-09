Сирський: РФ щомісяця вербує 8–9 тисяч контрактників для війни проти України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія щомісяця збільшує чисельність своїх збройних сил на 8-9 тисяч людей за рахунок контрактників.
Джерело: Сирський в інтерв’ю Lb.ua
Деталі: Головнокомандувач у відповідь на питання щодо планів мобілізації підтвердив, що озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра у 30 тисяч мобілізованих щомісяця є актуальною й залишається цільовим показником для Сил оборони, а також наголосив на необхідності відповідати на дії противника, який продовжує активно поповнювати свої війська.
Пряма мова: "Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися.
Ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. А гроші для них – завжди стимул".
Що передувало:
- У липні 2024 року The New York Times написало, що Україна мобілізує в армію до 30 000 осіб на місяць - це в два-три рази більше, ніж було взимку і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває РФ.
- 11 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявив, що у 2024 році Україні мобілізували 30 000 людей щомісяця.