Сирський: РФ щомісяця вербує 8–9 тисяч контрактників для війни проти України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія щомісяця збільшує чисельність своїх збройних сил на 8-9 тисяч людей за рахунок контрактників.

Джерело: Сирський в інтерв’ю Lb.ua

Деталі: Головнокомандувач у відповідь на питання щодо планів мобілізації підтвердив, що озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра у 30 тисяч мобілізованих щомісяця є актуальною й залишається цільовим показником для Сил оборони, а також наголосив на необхідності відповідати на дії противника, який продовжує активно поповнювати свої війська.

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Пряма мова: "Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися.

Ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. А гроші для них – завжди стимул".

Що передувало:

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