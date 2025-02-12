Зеленський: У 2024 році в Україні щомісяця мобілізували 30 тисяч людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україні мобілізували 30 000 людей щомісяця.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Economist 11 лютого

Деталі: Під час розмови з журналістами його запитали, чи не шкодує він, що у 2023 році не погодився на пропозицію колишнього головнокомандувача Валерія Залужного мобілізувати 500 000 військових.

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У відповідь Зеленський сказав, що наймасштабніша мобілізація була минулого року – 30 000 людей щомісяця.

Пряма мова: "Не живіть у фантазіях, будь ласка. Не живіть у фантазії, яку хтось створює, вигадує тощо. Наймасштабніша мобілізація…

У медіа занадто багато розмов про те, як треба воювати, скільки людей ми маємо мобілізувати тощо. Наймасштабніша мобілізація була минулого року – 30 000 людей щомісяця. Це, на мою думку, багато".

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Деталі: Водночас він визнав, що Росія мобілізує 45 000 військових на місяць, а її загальна армія складає 1,5–1,9 мільйона осіб, що приблизно вдвічі більше, ніж в Україні.

Пряма мова: "Так, багато, дуже багато. І в них ті самі проблеми. У деяких районах, де у нас є труднощі, рівень укомплектованості бригад 60%, 50%, 70% – у них ситуація така ж. Вони мають ті самі проблеми, ті самі запитання, ті самі виклики".

Що передувало: