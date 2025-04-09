Заплатив 300 тисяч і пішов на війну в Україні: полонений китаєць розповів, як і чому опинився в армії РФ

Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.

Джерело: відділ комунікацій ОТУ "Луганськ" у коментарі УП

Деталі: Зазначається, що під час боїв у районі Білогорівки бійці 81-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки.

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Його затримали під час бойових дій, коли штурмова група противника, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів БПЛА, ухвалила рішення здатися.

За словами самого полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав Збройних сил РФ.

Він повідомив, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

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За його словами, основною мотивацією було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. Також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.

Через мовний бар’єр він не повною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися.

Наразі вказаний громадянин співпрацює зі слідчими органами. Його особу та громадянство підтверджено. За його словами, родина знала про наміри поїхати до РФ, однак офіційно він виїхав як турист.

Також у відділі комунікацій ОТУ "Луганськ" наголосив, що Україна суворо дотримується положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Із полоненим громадянином КНР проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

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