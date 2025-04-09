Військові показали прорив кордону на Бєлгородщині через мінні поля і "зуби дракона"

Військові 225 окремого штурмового полку оприлюднили відео, на якому українська бронетехніка проривається у Бєлгородську область РФ, долаючи декілька ліній оборонних споруд.

Джерело: 225 ОШП у Telegram

Дослівно: "Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці.

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У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?"

225 окремий штурмовий полк оприлюднив відео, як бійці на танках заїхали до Бєлгородської області РФ через три лінії оборонних споруд. pic.twitter.com/F7qW08ljhY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2025

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