Військові показали прорив кордону на Бєлгородщині через мінні поля і "зуби дракона"
Середа, 9 квітня 2025, 15:54
Військові 225 окремого штурмового полку оприлюднили відео, на якому українська бронетехніка проривається у Бєлгородську область РФ, долаючи декілька ліній оборонних споруд.
Джерело: 225 ОШП у Telegram
Дослівно: "Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці.
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У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?"
225 окремий штурмовий полк оприлюднив відео, як бійці на танках заїхали до Бєлгородської області РФ через три лінії оборонних споруд. pic.twitter.com/F7qW08ljhY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2025
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Передісторія:
- 18 березня Володимир Зеленський на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся".
- 8 квітня Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.