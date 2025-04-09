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Військові показали прорив кордону на Бєлгородщині через мінні поля і "зуби дракона"

Станіслав ПогоріловСереда, 9 квітня 2025, 15:54
Військові показали прорив кордону на Бєлгородщині через мінні поля і зуби дракона
Фото: скриншот з відео

Військові 225 окремого штурмового полку оприлюднили відео, на якому українська бронетехніка проривається у Бєлгородську область РФ, долаючи декілька ліній оборонних споруд.

Джерело: 225 ОШП у Telegram

Дослівно: "Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці.

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У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?"

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Передісторія: 

  • 18 березня Володимир Зеленський на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.
  • Раніше Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся".
  • 8 квітня  Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.

російсько-українська війнаЗбройні сили
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