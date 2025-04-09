"Наступ РФ на Харківщину та Сумщину": в Генштабі розставили крапки над "і"

У Генштабі ЗСУ кажуть, що активізація противника на Сумщині та Харківщині – констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування.

Джерело: речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у Facebook

Деталі: Офіцер звертає увагу на поширення в соцмережах, особливо в Telegram-каналах тривожних крикливих заголовків на кшталт "ТЕРМІНОВО! Росія почала наступ на Суми і Харків!" після інтерв’ю головкома Олександра Сирського виданню Lb.ua.

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В ньому у відповідь на запитання щодо заяви президента Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області головком сказав наступне: "Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався".

Лиховій наголошує, що ворог посилював тиск на Харківському і Сумському напрямках останні тижні, про інтенсивні бойові дії щодня й щовечора звітує зокрема Генштаб, але одномоментної зміни картини на фронті немає.

Пряма мова: "Прибираємо пересмикування, виправляємо акценти - і в інтерв’ю генерала Сирського бачимо констатацію: "Кардинально ситуація НЕ ЗМІНИЛАСЯ… Майже тиждень (до інтерв’ю, яке відбувалося минулого тижня) ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника НА ВСІХ основних напрямках". Спільні навчання в Білорусі заплановані лише НА ОСІНЬ, "цей фактор ми обов'язково повинні враховувати".

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Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх".

Деталі: Лиховій зазначає, що загарбницькі плани ворога не є чимсь новим для України, що засвідчують як щоденні штурмові дії на землі, так і постійні варварські удари з повітря.