Ексначштабу "Азову" Кротевич заявив, що Сирський має піти з посади

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи "майже злочинні" накази.

Джерело: Кротевич в інтерв’ю The Guardian

Деталі: В інтерв'ю ветеран поскаржився, що Сирський і нинішнє керівництво займаються "ручним мікроуправлінням всією армією", і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам і підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватися занадто близько до фронту.

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Кротевич розповів, що теж під час служби отримував від вищого командування, від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, і які він "з чистою совістю, не міг виконувати".

Дослівно The Guardian: "Він (Кротевич – ред.) звинуватив армійське командування в тому, що воно "злочинно не розуміє принципів війни зараз" і, зокрема, "як працюють безпілотники FPV, як працюють планерні бомби".

Різке розширення використання безпілотників FPV - які можуть діяти на відстані до 22 км, сказав Кротевич - і російських планерних бомб, які донедавна Україна намагалася зупинити, різко розширили глибину лінії фронту. Але, за словами Кротевича, українське командування не відреагувало на це належним чином.

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"Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні, - сказав він. "Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей". Він сказав, що командувач армії покладається на інструкції, видані в 2016 році, щоб виправдати примушення солдатів базуватись так далеко вперед, в той час, коли "війна була зовсім іншою".

Деталі: Також Кротевич вважає, що Сирський має піти, оскільки не зміг прорвати російську лінію, за винятком Курського напрямку в серпні 2024 року, де він знайшов "найслабше місце" і завдав простого "лінійного удару".

"Сирський не намагається застосовувати високу науку і військове мистецтво", - сказав він, звинувачуючи його в тому, що він виконує "лише дві функції: якщо ворог наступає, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, виводьте людей і кажіть, що ви стурбовані життям людей".

Водночас в інтерв’ю Кротевич розповів, що має намір створити приватну компанію "Стратегічне оперативно-розвідувальне агентство" (Soia), яка збиратиме розвідувальну інформацію про Росію, Білорусь, Північну Корею та інші недружні до України країни, а також виступатиме в ролі експертного зв'язку із Заходом.

Також він підкреслив, що не пов'язаний із колишнім головнокомандувачем, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і сам не має наміру йти в політику.

"Я просто хочу дестабілізувати Росію, щоб вона не змогла знову розв'язати війну", - сказав він.

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