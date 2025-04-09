Ексначштабу "Азову" Кротевич заявив, що Сирський має піти з посади
Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи "майже злочинні" накази.
Джерело: Кротевич в інтерв’ю The Guardian
Деталі: В інтерв'ю ветеран поскаржився, що Сирський і нинішнє керівництво займаються "ручним мікроуправлінням всією армією", і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам і підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватися занадто близько до фронту.
Кротевич розповів, що теж під час служби отримував від вищого командування, від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, і які він "з чистою совістю, не міг виконувати".
Дослівно The Guardian: "Він (Кротевич – ред.) звинуватив армійське командування в тому, що воно "злочинно не розуміє принципів війни зараз" і, зокрема, "як працюють безпілотники FPV, як працюють планерні бомби".
Різке розширення використання безпілотників FPV - які можуть діяти на відстані до 22 км, сказав Кротевич - і російських планерних бомб, які донедавна Україна намагалася зупинити, різко розширили глибину лінії фронту. Але, за словами Кротевича, українське командування не відреагувало на це належним чином.
"Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні, - сказав він. "Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей". Він сказав, що командувач армії покладається на інструкції, видані в 2016 році, щоб виправдати примушення солдатів базуватись так далеко вперед, в той час, коли "війна була зовсім іншою".
Деталі: Також Кротевич вважає, що Сирський має піти, оскільки не зміг прорвати російську лінію, за винятком Курського напрямку в серпні 2024 року, де він знайшов "найслабше місце" і завдав простого "лінійного удару".
"Сирський не намагається застосовувати високу науку і військове мистецтво", - сказав він, звинувачуючи його в тому, що він виконує "лише дві функції: якщо ворог наступає, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, виводьте людей і кажіть, що ви стурбовані життям людей".
Водночас в інтерв’ю Кротевич розповів, що має намір створити приватну компанію "Стратегічне оперативно-розвідувальне агентство" (Soia), яка збиратиме розвідувальну інформацію про Росію, Білорусь, Північну Корею та інші недружні до України країни, а також виступатиме в ролі експертного зв'язку із Заходом.
Також він підкреслив, що не пов'язаний із колишнім головнокомандувачем, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і сам не має наміру йти в політику.
"Я просто хочу дестабілізувати Росію, щоб вона не змогла знову розв'язати війну", - сказав він.
Передісторія:
- Кротевич завершив службу і залишив посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" у лютому 2025 року.
- У червні 2024 року Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, звинувативши його в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України.
- Унаслідок цього Содоля було звільнено з посади, а зобов’язати ДБР відкрити кримінальну справу вдалося у вересні 2024 року.