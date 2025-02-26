Кротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"

Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Джерело: пресслужба "Азову"

Дослівно "Азов": "Друг "Тавр" брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, докладав зусиль для розвитку підрозділу. У 2021 році він очолив штаб "Азову". Після початку повномасштабного вторгнення "Тавр" брав участь в управлінні обороною Маріуполя і був надійним помічником командира.

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Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг "Тавр" розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". Він взяв дієву участь у розширенні "Азову" і координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року".

Деталі: У пресслужбі уточнюють, що повернувшись до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, "Тавр" докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

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У бригаді не уточнюють причини, через які він залишає посаду.

Що передувало:

У червні 2024 року Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, звинувативши його в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Унаслідок цього Содоля було звільнено з посади, а зобов’язати ДБР відкрити кримінальну справу вдалося у вересні 2024 року.