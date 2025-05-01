В Одесі через російську атаку загинув залізничник, пошкоджено колію та вагони
Четвер, 1 травня 2025, 08:45
В Одесі жертвою російської атаки став залізничник, також постраждала колія та три вантажні вагони.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Дослівно УЗ: "Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебували під ворожим обстрілом. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі".
Деталі: Також через російський удар пошкоджено одну з ділянок залізниці. Зокрема, постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.
Реклама:
"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом. Пасажирські поїзди курсують за графіком", – підсумували в Укрзалізниці.
Передісторія:
- У ніч з 30 квітня на 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Одесі.
- Повідомлялося. що внаслідок атаки загинули 2 людини та ще 5 дістали поранення, триває пошук літньої пари. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти соціального призначення та транспорт.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в Одесі зросла до 15.