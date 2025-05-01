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В Одесі через російську атаку загинув залізничник, пошкоджено колію та вагони

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 08:45
В Одесі через російську атаку загинув залізничник, пошкоджено колію та вагони
Наслідки російського удару по Одесі. Фото ДСНС

В Одесі жертвою російської атаки став залізничник, також постраждала колія та три вантажні вагони.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебували під ворожим обстрілом. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі".

Деталі: Також через російський удар пошкоджено одну з ділянок залізниці. Зокрема, постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.

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"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом. Пасажирські поїзди курсують за графіком", – підсумували в Укрзалізниці.

Передісторія:

ОдесаУкрзалізницяжертвибезпілотники
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