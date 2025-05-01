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Україна досі ремонтує укриття над ЧАЕС, яке постраждало через російську атаку – МАГАТЕ

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 11:42
Україна досі ремонтує укриття над ЧАЕС, яке постраждало через російську атаку – МАГАТЕ
Пошкодження укриття ЧАЕС внаслідок російської атаки дроном у лютому 2025 року. Фото МАГАТЕ з мережі Х

Українські інженери та будівельники продовжують ремонт конфайнменту над Чорнобильською АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок російської дронової атаки на початку року, заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії  Рафаель Маріано Гроссі.

Джерело: сайт МАГАТЕ

Деталі: Агентство нагадало, що удар російського безпілотника 14 лютого пробив велику діру в даху великого конфайнменту, побудованого для запобігання будь-яких радіоактивних викидів з реактора, зруйнованого під час аварії у 1986 році, і захисту його від зовнішніх небезпек.

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Пожежу і тління на об’єкті гасили кілька тижнів.

Днями конфайнмент відвідала команда МАГАТЕ, яка базується на Чорнобильській станції.

Пряма мова Гроссі: "Зараз зусилля зосереджені на оцінці повного обсягу пошкоджень на об’єкті, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Зрозуміло, що конструкція конфайнмента, побудована за величезні кошти та за значної міжнародної підтримки, зазнала значних пошкоджень".

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Деталі: Водночас він підкреслив, що внаслідок пошкодження не відбулося жодного радіоактивного викиду, і що конфайнмент здатен продовжувати виконувати свою захисну функцію.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

ЧАЕСбезпілотникиМАГАТЕ
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