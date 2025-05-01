Україна досі ремонтує укриття над ЧАЕС, яке постраждало через російську атаку – МАГАТЕ

Пошкодження укриття ЧАЕС внаслідок російської атаки дроном у лютому 2025 року. Фото МАГАТЕ з мережі Х

Українські інженери та будівельники продовжують ремонт конфайнменту над Чорнобильською АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок російської дронової атаки на початку року, заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Джерело: сайт МАГАТЕ

Деталі: Агентство нагадало, що удар російського безпілотника 14 лютого пробив велику діру в даху великого конфайнменту, побудованого для запобігання будь-яких радіоактивних викидів з реактора, зруйнованого під час аварії у 1986 році, і захисту його від зовнішніх небезпек.

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Пожежу і тління на об’єкті гасили кілька тижнів.

Днями конфайнмент відвідала команда МАГАТЕ, яка базується на Чорнобильській станції.

Пряма мова Гроссі: "Зараз зусилля зосереджені на оцінці повного обсягу пошкоджень на об’єкті, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Зрозуміло, що конструкція конфайнмента, побудована за величезні кошти та за значної міжнародної підтримки, зазнала значних пошкоджень".

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Деталі: Водночас він підкреслив, що внаслідок пошкодження не відбулося жодного радіоактивного викиду, і що конфайнмент здатен продовжувати виконувати свою захисну функцію.

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