Україна досі ремонтує укриття над ЧАЕС, яке постраждало через російську атаку – МАГАТЕ
Українські інженери та будівельники продовжують ремонт конфайнменту над Чорнобильською АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок російської дронової атаки на початку року, заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
Джерело: сайт МАГАТЕ
Деталі: Агентство нагадало, що удар російського безпілотника 14 лютого пробив велику діру в даху великого конфайнменту, побудованого для запобігання будь-яких радіоактивних викидів з реактора, зруйнованого під час аварії у 1986 році, і захисту його від зовнішніх небезпек.
Пожежу і тління на об’єкті гасили кілька тижнів.
Днями конфайнмент відвідала команда МАГАТЕ, яка базується на Чорнобильській станції.
Пряма мова Гроссі: "Зараз зусилля зосереджені на оцінці повного обсягу пошкоджень на об’єкті, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Зрозуміло, що конструкція конфайнмента, побудована за величезні кошти та за значної міжнародної підтримки, зазнала значних пошкоджень".
Деталі: Водночас він підкреслив, що внаслідок пошкодження не відбулося жодного радіоактивного викиду, і що конфайнмент здатен продовжувати виконувати свою захисну функцію.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.