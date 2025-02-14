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Російський ударний дрон влучив в укриття ЧАЕС, пожежу загасили – Зеленський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 09:20
Російський ударний дрон влучив в укриття ЧАЕС, пожежу загасили – Зеленський
фото з ТГ Андрія Єрмака

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

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фото з тг глави ОП

Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові".

Деталі: За даними глави держави, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві, додав Зеленський.

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Оновлено: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

ЧАЕСбезпілотникиШахедвійна
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