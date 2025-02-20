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Війна 2025

На ЧАЕС шостий день усувають наслідки атаки РФ: задіяно дрони з тепловізорами

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 13:55
На ЧАЕС шостий день усувають наслідки атаки РФ: задіяно дрони з тепловізорами
фото ДСНС

Станом на 20 лютого верхолази Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС та ліквідації тління після російської атаки БпЛА 14 лютого.

Джерело: ДСНС

Деталі: Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, рятувальники використовують безпілотники з тепловізорами.

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Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається в межах норми, наголошують у ДСНС.

 
 

Загрози для населення немає. Cитуація під контролем.

Передісторія:

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  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

ЧАЕСбезпілотникивійна
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