На ЧАЕС шостий день усувають наслідки атаки РФ: задіяно дрони з тепловізорами
Четвер, 20 лютого 2025, 13:55
Станом на 20 лютого верхолази Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС та ліквідації тління після російської атаки БпЛА 14 лютого.
Джерело: ДСНС
Деталі: Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, рятувальники використовують безпілотники з тепловізорами.
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Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається в межах норми, наголошують у ДСНС.
Загрози для населення немає. Cитуація під контролем.
Передісторія:
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- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження суттєві, зазначив глава держави.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.