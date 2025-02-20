На ЧАЕС шостий день усувають наслідки атаки РФ: задіяно дрони з тепловізорами

Станом на 20 лютого верхолази Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з часткового розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС та ліквідації тління після російської атаки БпЛА 14 лютого.

Джерело: ДСНС

Деталі: Щоб постійно контролювати ситуацію та виявити можливі нові осередки, рятувальники використовують безпілотники з тепловізорами.

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Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається в межах норми, наголошують у ДСНС.

Загрози для населення немає. Cитуація під контролем.

Передісторія:

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