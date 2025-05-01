"Євросолідарність" вимагає зустрічі Зеленського з членами фракцій щодо угоди з США про надра

Фракція партії "Європейська Солідарність" звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом провести зустріч із представниками парламентських фракцій і груп для обговорення підписаної між урядами України та США угоди про співпрацю у сфері корисних копалин.

Джерело: заява партії "Європейська Солідарність"

Деталі: У "ЄС" заявляють, що українське суспільство та народні депутати дізналися про підписання угоди з іноземних ЗМІ, і лише після витоку інформації українські посадовці підтвердили факт підписання та прокоментували її зміст. У партії наголошують, що неодноразово вимагали звіту від переговорної групи у Верховній Раді, однак, за їхніми словами, ці запити залишилися без відповіді.

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Дослівно: "Восени минулого року під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський оголосив свій план стійкості, серед пунктів якого була й ідея спільної розробки надр з нашими партнерами. Проте президент уникає комунікації з парламентом, хоча такий діалог сприяв би внутрішній єдності."

Деталі: У фракції вважають неприпустимим фактичне відсторонення парламенту від процесу укладання стратегічно важливих міжнародних угод. Вони наголошують, що підписана угода повинна відповідати Конституції України, не підривати державний суверенітет та не створювати дисбалансу в управлінні природними ресурсами – зокрема через недопущення права вето іноземних представників у стратегічних органах.

"Європейська Солідарність" також вимагає закріплення принципу рівноправного партнерства, дотримання міжнародних зобов’язань України, особливо в контексті євроінтеграції, а також прозорості в ухваленні рішень щодо реалізації домовленостей.

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"Ми наполягаємо на максимальній відкритості переговорів щодо укладання угоди – із залученням лідерів фракцій Верховної Ради, фахівців та експертного середовища. Неприпустимо, коли текст угоди оприлюднюють лише після підписання, без всебічного обговорення та аналізу", – йдеться в заяві.

У "ЄС" також розкритикували заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість консультацій із парламентом уже після підписання угоди, назвавши це "блюзнірством". У партії наполягають, що саме президент має особисто зустрітися з представниками парламенту й пояснити, як ця угода сприятиме досягненню справедливого миру та посиленню обороноздатності України.

Нагадаємо:

Наприкінці доби 30 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду щодо мінералів.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди щодо надр з Україною потенційно принесе Сполученим Штатам більші прибутки, ніж 350 мільярдів доларів, які, за його словами, були витрачені на підтримку України.

"ЄвроПравда" писала, що угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри.