Зеленський: Більше 50 днів Росія ігнорує пропозицію про припинення вогню. Потрібен відчутний поштовх

Президент Володимир Зеленський наголосив: оскільки Росія понад 50 днів ігнорує пропозицію від США про повне й безумовне припинення вогню та пропозиції України, потрібен поштовх для дипломатії та посилення тиску на державу-агресора.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами.

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Саме тому потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин. Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає".

Деталі: Президент нагадав, що зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі.

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Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – "Шахеди", додав Зеленський.

Що передувало: Від вечора 30 квітня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 142 дрони не досягли своїх цілей.