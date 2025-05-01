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Сирський: Українські військові протягом квітня відновили 115 позицій

Анастасія ПроцЧетвер, 1 травня 2025, 14:13
Сирський: Українські військові протягом квітня відновили 115 позицій
фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові протягом місяця відновили 115 позицій, застосовуючи тактику активної оборони на загрозливих напрямках.

Джерело: Сирський

Пряма мова: "Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій".

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Деталі: За словами Сирського, у квітні за допомогою засобів DeepStrike було уражено 62 цілі на території Російської Федерації. Йдеться про знищення військових об'єктів і підрив спроможностей військово-промислового комплексу ворога.

Також триває масштабування підрозділів до рівня бригад із посиленим безпілотним компонентом, комплектування пріоритетних штурмових полків та перехід на корпусну систему управління.

Що передувало:

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  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зростання ефективності застосування українських дронів: у квітні уражено та знищено понад 83 тисячі ворожих цілей, що на 8% більше, ніж місяцем раніше.

СирськийЗбройні сили
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