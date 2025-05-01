"Куля пройшла навиліт": Стерненко повідомив, що його прооперували після нападу
Четвер, 1 травня 2025, 16:13
Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що його прооперували після поранення.
Джерело: Стерненко в Telegram
Пряма мова: "Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь раздуплись.
Реклама:
Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей".
Деталі: Активіст також додав, що йому дуже пощастило, що поранення було таким.
Що передувало:
РЕКЛАМА:
- 1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали, внаслідок чого він дістав поранення.
- Згодом Служба безпеки України повідомила, що на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї і оприлюднила фото затриманої нападниці та пістолета.