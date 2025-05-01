"Українська правда" отримала відео замаху на Стерненка

Нападниця на Сергія Стерненка винаймала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження. Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

Джерело: джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Нападниця, особу якої встановлено, 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

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За даними джерел УП у правоохоронних органах, підрозділами ГУ "І" ДЗНД, ДКР СБ України було встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснювала підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

Як повідомили УП джерела, після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерша обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному житловому комплексі.

В ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримана спецпідрозділом ЦСО "А" СБУ.

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