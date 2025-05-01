Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Українська правда" отримала відео замаху на Стерненка

Українська правда, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 18:06
Українська правда отримала відео замаху на Стерненка
Фото, які надали УП джерела в правоохоронних органах

Нападниця на Сергія Стерненка винаймала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження. Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

Джерело: джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Нападниця, особу якої встановлено, 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Реклама:
 

За даними джерел УП у правоохоронних органах, підрозділами ГУ "І" ДЗНД, ДКР СБ України було встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснювала підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

 

Як повідомили УП джерела, після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерша обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному житловому комплексі.

 

В ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримана спецпідрозділом ЦСО "А" СБУ.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

СтерненкоСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна перемогла Польщу на чемпіонаті світу з хокею і наблизилася до повернення до еліти
Зеленський прозвітував про останні санкції, і чому під них потрапили Арестович і ще 6 українців  
відео, фото"Українська правда" отримала відео замаху на Стерненка
Радник Трампа з нацбезпеки Волц йде з посади – ЗМІ
У Трампа анонсували кроки зі зближення позицій України та РФ у наступні сто днів
"Куля пройшла навиліт": Стерненко повідомив, що його прооперували після нападу
Усі новини...
Стерненко
"Куля пройшла навиліт": Стерненко повідомив, що його прооперували після нападу
СБУ: В Стерненка стріляли, нападницю затримано
Стерненко заявив, що на нього напали і поранили
Останні новини
19:01
У Tesla розповіли, чи справді хочуть звільнити Маска
18:58
Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються
18:53
Politico: Віткофф може замінити Волца на посаді радника Трампа з нацбезпеки
18:48
"Говоріть "так" кожній можливості": Книга рекордів Гіннеса оголосила нову найстарішу людину у світі
18:31
фотоТисячі людей у Сербії вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих від обвалу на вокзалі
18:26
Акціонерів "Укрбудінвестбанку" підозрюють у завданні кредиторам збитків 365 мільйонів
18:22
Україна перемогла Польщу на чемпіонаті світу з хокею і наблизилася до повернення до еліти
18:10
Зеленський прозвітував про останні санкції, і чому під них потрапили Арестович і ще 6 українців  
18:06
відео, фото"Українська правда" отримала відео замаху на Стерненка
18:02
"Готовий працювати і надалі": мовний омбудсмен прокоментував скандал щодо свого наступника на посаді
Усі новини...
Реклама:
Реклама: