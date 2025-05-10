Україна висловила демарш державам, чиї лідери відвідали парад у Москві

Міністерство закордонних справ України викликало дипломатів низки країн через участь їхніх вищих посадовців у військовому параді в Москві 9 травня. Київ розцінює цей крок як недружній на тлі триваючої російської агресії.

Джерело: пресреліз Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "9 травня до Міністерства закордонних справ були запрошені низка акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві. Дипломатам був висловлений демарш".

Реклама:

Деталі: Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів по цивільній інфраструктурі, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

В МЗС також наголосили, що Росія намагається монополізувати історичну памʼять про перемогу над нацизмом, привласнюючи досягнення, які були здобуті спільно народами антигітлерівської коаліції, зокрема українцями.

Кислиця нагадав, що попри численні міжнародні ініціативи щодо припинення вогню, Росія відмовляється підтримати мир. Зокрема, вона досі не прийняла пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню терміном на 30 днів, яку Україна підтримала ще 11 березня.

РЕКЛАМА:

Він зазначив, що Росія не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Дослівно: "Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України".

Передісторія: