Украина выразила демарш государствам, чьи лидеры посетили парад в Москве
Министерство иностранных дел Украины вызвало дипломатов ряда стран из-за участия их высших должностных лиц в военном параде в Москве 9 мая. Киев расценивает этот шаг как недружественный на фоне продолжающейся российской агрессии.
Источник: пресс-релиз Министерства иностранных дел Украины
Дословно: "9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш".
Детали: Первый заместитель министра Сергей Кислица отметил, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов по гражданской инфраструктуре, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.
В МИД также отметили, что Россия пытается монополизировать историческую память о победе над нацизмом, присваивая достижения, которые были добыты совместно народами антигитлеровской коалиции, в частности украинцами.
Кислица напомнил, что несмотря на многочисленные международные инициативы по прекращению огня, Россия отказывается поддержать мир. В частности, она до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней, которое Украина поддержала еще 11 марта.
Он отметил, что Россия не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.
Дословно: "Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины".
Предыстория:
- Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
- Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.
- На параде в Москве присутствовали лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.
- По Красной площади прошли парадные расчеты военных из 13 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы.