Украина выразила демарш государствам, чьи лидеры посетили парад в Москве

Министерство иностранных дел Украины вызвало дипломатов ряда стран из-за участия их высших должностных лиц в военном параде в Москве 9 мая. Киев расценивает этот шаг как недружественный на фоне продолжающейся российской агрессии.

Источник: пресс-релиз Министерства иностранных дел Украины

Дословно: "9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш".

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Детали: Первый заместитель министра Сергей Кислица отметил, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов по гражданской инфраструктуре, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

В МИД также отметили, что Россия пытается монополизировать историческую память о победе над нацизмом, присваивая достижения, которые были добыты совместно народами антигитлеровской коалиции, в частности украинцами.

Кислица напомнил, что несмотря на многочисленные международные инициативы по прекращению огня, Россия отказывается поддержать мир. В частности, она до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней, которое Украина поддержала еще 11 марта.

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Он отметил, что Россия не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.

Дословно: "Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины".

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