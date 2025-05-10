Лідери Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії прямують до Києва

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про свій візит до Києва разом із лідерами Франції Емманюелем Макроном, Польщі – Анджеєм Дудою та Великої Британії – Кіром Стармером.

Джерело: Мерц в соцмережі Х

Пряма мова: "Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського вторгнення Росії, що порушує міжнародне право.

Реклама:

Деталі: Мерц закликав Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, яке має створити умови для переговорів про справедливий і тривалий мир.

Також він зазначив готовність лідерів підтримати мирні переговори, спрямовані на технічне впровадження припинення вогню та підготовку всеохоплюючої мирної угоди якомога швидше.

Мерц підкреслив, що кровопролиття має припинитися. Росія повинна зупинити свою незаконну агресивну війну, а Україна повинна мати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Ми продовжимо розширювати нашу підтримку України. Допоки Росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину".

Передісторія: