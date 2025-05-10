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Лідери Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії прямують до Києва

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 02:21
Лідери Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії прямують до Києва
Фото: X/EmmanuelMacron

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про свій візит до Києва разом із лідерами Франції Емманюелем Макроном, Польщі – Анджеєм Дудою та Великої Британії – Кіром Стармером.

Джерело: Мерц в соцмережі Х

Пряма мова: "Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, будемо разом у Києві на знак солідарності з Україною перед обличчям триваючого варварського вторгнення Росії, що порушує міжнародне право.

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Деталі: Мерц закликав Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, яке має створити умови для переговорів про справедливий і тривалий мир.

Також він зазначив готовність лідерів підтримати мирні переговори, спрямовані на технічне впровадження припинення вогню та підготовку всеохоплюючої мирної угоди якомога швидше.

Мерц підкреслив, що кровопролиття має припинитися. Росія повинна зупинити свою незаконну агресивну війну, а Україна повинна мати можливість розвиватися як суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

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Пряма мова: "Ми продовжимо розширювати нашу підтримку України. Допоки Росія не погодиться на постійне припинення вогню, ми продовжуватимемо посилювати тиск на російську військову машину".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський анонсував на 10 травня "зустрічі" у межах так званої "коаліції рішучих", яка обʼєднує охочі до підтримки іноземного військового контингенту в Україні держави.
  • Того ж дня у столиці попередили про обмеження дорожнього руху у зв’язку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і пам’ятних заходів".
  • Напередодні агентство Reuters із посиланням на дипломатичне джерело повідомило, що США та європейські союзники завершують підготовку пропозиції Москві про 30-денне припинення вогню в Україні, а якщо Росія відмовиться, на неї чекають нові санкції з боку ЄС і США.

КиївУкраїнадопомога УкраїніМерц
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