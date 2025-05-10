Лидеры Германии, Франции, Польши и Великобритании направляются в Киев

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о своем визите в Киев вместе с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном, Польши – Анджеем Дудой и Великобритании – Киром Стармером.

Источник: Мерц в соцсети Х

Прямая речь: "Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского вторжения России, нарушающего международное право.

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Детали: Мерц призвал Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, которое должно создать условия для переговоров о справедливом и длительном мире.

Также он отметил готовность лидеров поддержать мирные переговоры, направленные на техническое внедрение прекращения огня и подготовку всеобъемлющего мирного соглашения как можно скорее.

Мерц подчеркнул, что кровопролитие должно прекратиться. Россия должна остановить свою незаконную агрессивную войну, а Украина должна иметь возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.

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Прямая речь: "Мы продолжим расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину".

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