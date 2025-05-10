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Лидеры Германии, Франции, Польши и Великобритании направляются в Киев

Иван ДьяконовСуббота, 10 мая 2025, 02:21
Лидеры Германии, Франции, Польши и Великобритании направляются в Киев
Фото: X/EmmanuelMacron

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о своем визите в Киев вместе с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном, Польши – Анджеем Дудой и Великобритании – Киром Стармером.

Источник: Мерц в соцсети Х

Прямая речь: "Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского вторжения России, нарушающего международное право.

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Детали: Мерц призвал Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, которое должно создать условия для переговоров о справедливом и длительном мире.

Также он отметил готовность лидеров поддержать мирные переговоры, направленные на техническое внедрение прекращения огня и подготовку всеобъемлющего мирного соглашения как можно скорее.

Мерц подчеркнул, что кровопролитие должно прекратиться. Россия должна остановить свою незаконную агрессивную войну, а Украина должна иметь возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.

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Прямая речь: "Мы продолжим расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал на 10 мая "встречи" в рамках так называемой "коалиции решительных", которая объединяет желающие поддержать иностранный военный контингент в Украине государства.
  • В тот же день в столице предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".
  • Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.

КиевУкраинапомощь УкраинеМерц
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