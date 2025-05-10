Лидеры Германии, Франции, Польши и Великобритании направляются в Киев
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о своем визите в Киев вместе с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном, Польши – Анджеем Дудой и Великобритании – Киром Стармером.
Источник: Мерц в соцсети Х
Прямая речь: "Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского вторжения России, нарушающего международное право.
Детали: Мерц призвал Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, которое должно создать условия для переговоров о справедливом и длительном мире.
Также он отметил готовность лидеров поддержать мирные переговоры, направленные на техническое внедрение прекращения огня и подготовку всеобъемлющего мирного соглашения как можно скорее.
Мерц подчеркнул, что кровопролитие должно прекратиться. Россия должна остановить свою незаконную агрессивную войну, а Украина должна иметь возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.
Прямая речь: "Мы продолжим расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский анонсировал на 10 мая "встречи" в рамках так называемой "коалиции решительных", которая объединяет желающие поддержать иностранный военный контингент в Украине государства.
- В тот же день в столице предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".
- Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.