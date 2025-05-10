У Краматорську відключають вуличне освітлення
Субота, 10 травня 2025, 11:17
З 11 травня у Краматорську Донецької області призупинять роботу вуличного освітлення, оскільки наступ вечірніх сутінків дедалі ближче до початку комендантської години.
Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на КП "Міськсвітло"
Деталі: Підприємство планує використовувати цей період для проведення термінових профілактичних та ремонтних робіт, щоб забезпечити оперативне відновлення системи освітлення у разі потреби.
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Довідково: На територіях Донеччини, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 – у Краматорську також.