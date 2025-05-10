В Краматорске отключают уличное освещение

С 11 мая в Краматорске Донецкой области приостановят работу уличного освещения, поскольку наступление вечерних сумерек все ближе к началу комендантского часа.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на КП "Горсвет"

Детали: Предприятие планирует использовать этот период для проведения срочных профилактических и ремонтных работ, чтобы обеспечить оперативное восстановление системы освещения в случае необходимости.

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Справка: На территориях Донецкой области, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 - в Краматорске также.