Від вибуху боєприпасу загинув чоловік на Полтавщині

Під ранок 10 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району на Полтавщині. Пізніше там знайшли тіло чоловіка.

Джерело: відділ комунікації поліції Полтавщини

Деталі: Повідомлення про вибух надійшло о 4:50.

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За інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.