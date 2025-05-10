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Від вибуху боєприпасу загинув чоловік на Полтавщині

Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 11:47
Від вибуху боєприпасу загинув чоловік на Полтавщині
фото: поліція полтавщини

Під ранок 10 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району на Полтавщині. Пізніше там знайшли тіло чоловіка.

Джерело: відділ комунікації поліції Полтавщини 

Деталі: Повідомлення про вибух надійшло о 4:50.

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За інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Полтавська областьзброя
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