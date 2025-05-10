Від вибуху боєприпасу загинув чоловік на Полтавщині
Субота, 10 травня 2025, 11:47
Під ранок 10 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району на Полтавщині. Пізніше там знайшли тіло чоловіка.
Джерело: відділ комунікації поліції Полтавщини
Деталі: Повідомлення про вибух надійшло о 4:50.
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За інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.