От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине

Под утро 10 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки Кременчугского района на Полтавщине. Позже там нашли тело мужчины.

Источник: отдел коммуникации полиции Полтавщины

Детали: Сообщение о взрыве поступило в 4:50.

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По информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.