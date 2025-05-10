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От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине

Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 11:47
От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине
фото: полиция полтавщины

Под утро 10 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки Кременчугского района на Полтавщине. Позже там нашли тело мужчины.

Источник: отдел коммуникации полиции Полтавщины

Детали: Сообщение о взрыве поступило в 4:50.

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По информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Полтавская областьоружие
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