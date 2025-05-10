От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине
Суббота, 10 мая 2025, 11:47
Под утро 10 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Вербки Кременчугского района на Полтавщине. Позже там нашли тело мужчины.
Источник: отдел коммуникации полиции Полтавщины
Детали: Сообщение о взрыве поступило в 4:50.
Реклама:
По информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, взорвался боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.