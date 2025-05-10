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Шістьох посадовців Нацгвардії відсторонили від посад

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 13:28
Шістьох посадовців Нацгвардії відсторонили від посад
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко/@Pivnenko_NGU

Шістьох посадовців напряму матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України відсторонили від виконання обов’язків.

Джерела: Міністерство внутрішніх справZN.UA

Деталі: Зазначається, що призначено службове розслідування. У МВС наголосили, що надають повне сприяння слідчим діям і підтримують відкритість процесу. Подробиці не розголошуються. 

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Дослівно: "6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству".

Раніше джерела ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про обшуки 9-10 травня у низки посадовців Національної гвардії.

За їхніми даними, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в межах справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За інформацією журналістів, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

  • командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;
  • директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;
  • директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;
  • заступника директора департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;
  • начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;
  • начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

Дослівно: "За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Мова йде про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві".

Деталі: Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у межах ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА" та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.

НацгвардіяМВС
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