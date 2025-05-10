Шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей

Шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии Украины отстранены от выполнения обязанностей.

Источники: Министерство внутренних дел, ZN.UA

Детали: Уточняется, что по этому поводу назначено служебное расследование. В МВД подчеркнули, что оказывают полное содействие следственным действиям и поддерживают открытость процесса. Подробности не разглашаются.

Реклама:

Дословно: "6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию".

Ранее источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщили о проведении обысков 9-10 мая у ряда должностных лиц Национальной гвардии.

По данным, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трём статьям Уголовного кодекса Украины:

РЕКЛАМА:

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением;

ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём;

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

По информации журналистов, детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

командующему Нацгвардией, бригадному генералу Александру Пивненко ;

; директору департамента логистики Главного управления НГУ, полковнику Сергею Гриценко ;

; директору того ж департамента, полковнику Николаю Модлинскому ;

; заместителю директора департамента — начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники, полковнику Александру Калатинцу ;

; начальнику управления расквартирования и капитального строительства, полковнику Денису Ганазу ;

; начальнику центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев), полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проводятся в служебных помещениях Центральной базы обеспечения Главного управления НГУ.

Дословно: "По данным следствия, командующий Нацгвардии, действуя в сговоре с другими должностными лицами, мог получить взятку в размере 190 млн грн. Подозреваемые якобы получили эти средства за содействие заключению договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров, работ и услуг для нужд Центральной базы производственно-технологической комплектации Нацгвардии. В частности, речь идёт об автомобиле Toyota RAV4 2023 года выпуска и нежилом помещении площадью более 70 кв. м в Киеве".

Дополнительно: Обыски у Гриценко, Калатинца, а также у заместителя командующего НГУ, бригадного генерала Александра Белоуса, проходят также в рамках другого дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В этом случае следствие располагает информацией о возможном сговоре указанных лиц с ООО "БП ЭКСИМ СВИТОВА ОБОРОНА" и растрате 199 млн грн средств Национальной гвардии. В частности, подозреваемым инкриминируется закупка по завышенным ценам гусеничных бронетранспортёров серии FV.