Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 13:28
Шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей
Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко / @Pivnenko_NGU

Шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения Национальной гвардии Украины отстранены от выполнения обязанностей.

Источники: Министерство внутренних делZN.UA

Детали: Уточняется, что по этому поводу назначено служебное расследование. В МВД подчеркнули, что оказывают полное содействие следственным действиям и поддерживают открытость процесса. Подробности не разглашаются.

Реклама:

Дословно: "6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию".

Ранее источники ZN.UA в правоохранительных органах сообщили о проведении обысков 9-10 мая у ряда должностных лиц Национальной гвардии.

По данным, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трём статьям Уголовного кодекса Украины:

РЕКЛАМА:
  • ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением;
  • ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём;
  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

По информации журналистов, детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

  • командующему Нацгвардией, бригадному генералу Александру Пивненко;
  • директору департамента логистики Главного управления НГУ, полковнику Сергею Гриценко;
  • директору того ж департамента, полковнику Николаю Модлинскому;
  • заместителю директора департамента — начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники, полковнику Александру Калатинцу;
  • начальнику управления расквартирования и капитального строительства, полковнику Денису Ганазу;
  • начальнику центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев), полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проводятся в служебных помещениях Центральной базы обеспечения Главного управления НГУ.

Дословно: "По данным следствия, командующий Нацгвардии, действуя в сговоре с другими должностными лицами, мог получить взятку в размере 190 млн грн. Подозреваемые якобы получили эти средства за содействие заключению договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров, работ и услуг для нужд Центральной базы производственно-технологической комплектации Нацгвардии. В частности, речь идёт об автомобиле Toyota RAV4 2023 года выпуска и нежилом помещении площадью более 70 кв. м в Киеве".

Дополнительно: Обыски у Гриценко, Калатинца, а также у заместителя командующего НГУ, бригадного генерала Александра Белоуса, проходят также в рамках другого дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В этом случае следствие располагает информацией о возможном сговоре указанных лиц с ООО "БП ЭКСИМ СВИТОВА ОБОРОНА" и растрате 199 млн грн средств Национальной гвардии. В частности, подозреваемым инкриминируется закупка по завышенным ценам гусеничных бронетранспортёров серии FV.

НацгвардияМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский и представители «коалиции решительных» созвонились с Трампом
Шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей
В Индийский океан упала станция СССР, запущенная в 1972 году
фото"Город сравняли с землей": военные показали Волчанск через год после наступления РФ
Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда запускала "Орешник"
фотоВ Киев прибыли Макрон, Стармер и Мерц
Все новости...
Еврокомиссар по обороне считает, что Россия "не достигнет каких-то больших побед"
От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине
Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили память погибших украинских воинов в Киеве
Последние новости
14:58
Инвестор из США хочет приобрести долю "Турецкого потока" - WSJ
14:48
Почему воюют Индия и Пакистан – подкаст
14:37
Как правильно очистить рану дома и когда следует обращаться к врачу: инструкция
14:34
Переговоры между США и Китаем в Швейцарии будут затяжными - Reuters
14:29
Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня
14:15
фотоВ Москве полиция избила парня с плакатом "Нет войне!" 9 мая
14:09
Кому нужен вытяг из реестра ветеранов войны и как его получить: инструкция от омбудсмена
14:05
Великобритания стремится к более тесному торговому партнерству с ЕС - Стармер
13:58
Зеленский и представители «коалиции решительных» созвонились с Трампом
13:52
Украинец Чеботарь стал серебряным призером чемпионата Европы по каратэ
Все новости...
Реклама:
Реклама: