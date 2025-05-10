"Коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів

Країни "коаліції рішучих" домовилися вимагати від Росії розпочати з понеділка, 12 травня, повне і безумовне припинення вогню на 30 днів, щоб дати шанс дипломатії.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції у Києві за участі лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, вимога до Росії стала головним результатом зустрічі.

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"Найголовніше, що ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати", – заявив Зеленський.

За його словами, спроба висунення умов буде свідченням намірів затягнути війну та зірвати дипломатію.

"Припинення вогню має бути всеосяжним; в повітрі, на морі, та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації з США. Це є дійсно реалістично", – підкреслив президент.

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За його словами, припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру.

Президент Франції Емманюель Макрон додав, що моніторинг припинення вогню головним чином забезпечуватимуть американці, але всі інші також будуть брати участь.

Як зазначив він, це дозволить негайно розпочати переговори щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки.

"У разі порушення припинення вогню ми погодилися, що будуть масовані санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями", – наголосив Макрон.

Як повідомлялося, після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як відомо, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії закликали Росію до 30-денного припинення вогню у заяві, оприлюдненій перед прибуттям чотирьох лідерів до Києва.