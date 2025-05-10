Франція і Британія ще не визначилися з параметрами можливого контингенту в Україні

Франція та Велика Британія поки не узгодили деталей про можливе розміщення західного контингенту в Україні після припинення вогню й наголошують, що провідну роль у гарантуванні безпеки матимуть українські збройні сили.

Джерело: президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Після завершення саміту "коаліції рішучих" у Києві Макрон і Стармер визнали, що згоди про параметри, кількість або місця розміщення західного контингенту поки немає.

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Пряма мова Макрона: "Триває дискусія усіх партнерів під проводом Франції і Британії. Чи я можу оголосити результат? Наразі ні. Ми працюємо над варіантами, і рішення також залежить від того, якою буде відповідь Росії. Коли вона буде, ми будемо працювати над найбільш ефективною пропозицією".

Деталі: Він, втім, чергове підтвердив, що варіант спрямування до України військових з Франції, Британії та низки інших держав – розглядається: "Дійсно, сили стримування – це опція. Але все буде залежати від перебігу дискусії між Україною та Росією".

Пряма мова Стармера: "Що стосується контингенту на морі у повітрі і на суші. Так, тут є певна варіативність, бо немає припинення вогню".

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Деталі: При цьому Стармер заявив, що вважає контингент неуникною і дуже важливою складовою мирних домовленостей.

"Якщо не буде контингенту, який підтримуватиме цю угоду – Путін з великою імовірністю порушить і її. У минулому вже були угоди, які він не поважав. Нам потрібен тривалий мир. Мир, який триватиме кілька місяців чи років – не підходить", – заявив прем'єр Британії.

Обидва політики наголосили, що західний контингент не буде основною гарантією безпеки.

"Гарантії будуть вибудувані у кілька ярусів. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. А другий ярус – стримування, контингент", – заявив Макрон.

"Нам треба посилювати українську армію, щоби вона була елементом стримування", – підтримав його Стармер.

Що передувало: За підсумками саміту коаліції 10 травня стало відомо про домовленість ЄС і США різко посилити санкції проти РФ у разі її відмови від перемир'я. Також Стармер повідомив про домовленість Заходу не послаблювати санкції проти РФ "до кінця".

Зеленський у розмові з журналістами виступив проти ідеї Келлога щодо демілітаризованої зони на лінії розмежування з РФ.