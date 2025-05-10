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Франция и Британия еще не определились с параметрами возможного контингента в Украине

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 16:55
Франция и Британия еще не определились с параметрами возможного контингента в Украине
Кир Стармер в Киеве 10 мая, фото ОП

Франция и Великобритания пока не согласовали деталей о возможном размещении западного контингента в Украине после прекращения огня и отмечают, что ведущую роль в обеспечении безопасности будут иметь украинские вооруженные силы.

Источник: президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: После завершения саммита "коалиции решительных" в Киеве Макрон и Стармер признали, что согласия о параметрах, количестве или местах размещения западного контингента пока нет.

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Прямая речь Макрона: "Продолжается дискуссия всех партнеров под предводительством Франции и Британии. Могу ли я объявить результат? Пока нет. Мы работаем над вариантами, и решение также зависит от того, каким будет ответ России. Когда он будет, мы будем работать над наиболее эффективным предложением".

Детали: Он, впрочем, в очередной раз подтвердил, что вариант направления в Украину военных из Франции, Великобритании и ряда других государств – рассматривается: "Действительно, силы сдерживания – это опция. Но все будет зависеть от хода дискуссии между Украиной и Россией".

Прямая речь Стармера: "Что касается контингента на море в воздухе и на суше. Да, здесь есть определенная вариативность, потому что нет прекращения огня".

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Детали: При этом Стармер заявил, что считает контингент неизбежной и очень важной составляющей мирных договоренностей.

"Если не будет контингента, который будет поддерживать это соглашение - Путин с большой вероятностью нарушит и его. В прошлом уже были соглашения, которые он не уважал. Нам нужен длительный мир. Мир, который продлится несколько месяцев или лет – не подходит", – заявил премьер Британии.

Оба политика отметили, что западный контингент не будет основной гарантией безопасности.

"Гарантии будут выстроены в несколько ярусов. Первый эшелон обороны – это сама украинская армия. А второй ярус – сдерживание, контингент", – заявил Макрон.

"Нам надо усиливать украинскую армию, чтобы она была элементом сдерживания", – поддержал его Стармер.

Что предшествовало: По итогам саммита коалиции 10 мая стало известно о договоренности ЕС и США резко усилить санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия. Также Стармер сообщил о договоренности Запада не ослаблять санкции против РФ "до конца".

Зеленский в разговоре с журналистами выступил против идеи Келлога о демилитаризованной зоне на линии разграничения с РФ.

ФранцияВеликобританиягарантии безопасности
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