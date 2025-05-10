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На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 20:53
На Харківщині розслідують побиття чоловіка військовослужбовцями ТЦК
ілюстративне фото Getty Images

Поліція Харківщини відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК.

Джерело: поліція Харківської області, Харківський ОТЦК та СП

Деталі: Як повідомили в поліції, 9 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.

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Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.

За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Разом з тим, у Харківському обласному ТЦК та СП заявили, що "в соціальних мережах оприлюднене відео, в коментарях до якого йдеться про побиття військовослужбовцями Немишлянського ТЦК колишнього військового".

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Дослівно ТЦК: "Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через взаємне непорозуміння. Водночас, керівництво і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовця, який вступив в суперечку, яка перейшла у фізичний конфлікт.

За даним фактом призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи, а винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності".

Харківська областьТЦК
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