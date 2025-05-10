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На Харьковщине расследуют избиение мужчины военнослужащими ТЦК

Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 20:53
На Харьковщине расследуют избиение мужчины военнослужащими ТЦК
иллюстративное фото Getty Images

Полиция Харьковщины открыла производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине работниками ТЦК.

Источник: полиция Харьковской области, Харьковский ОТЦК и СП

Детали: Как сообщили в полиции, 9 мая в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 2 поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта.

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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме.

По данному факту следователи отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2 открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Вместе с тем, в Харьковском областном ТЦК и СП заявили, что "в социальных сетях обнародовано видео, в комментариях к которому говорится об избиении военнослужащими Немышлянского ТЦК бывшего военного".

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Дословно ТЦК: "Предварительно установлено, что конфликт начался из-за взаимного недоразумения. В то же время, руководство и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащего, который вступил в спор, перешедший в физический конфликт.

По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к справедливой ответственности".

Харьковская областьТЦК
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