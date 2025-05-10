На фронті за день уже 117 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті у суботу відбулося вже 117 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій українських військ.

Реклама:

На Харківському напрямку українські війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів штурмували позиції захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще дві атаки противника тривають до цього часу. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.