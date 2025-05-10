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На фронте за день уже 117 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 22:37
На фронте за день уже 117 боев, больше всего на Покровском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

На фронте в субботу произошло уже 117 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг совершил 38 штурмов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 УАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении украинские войска отражали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Противник совершил одну атаку на Купянском направлении вблизи Загрызово. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

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На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты семь раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Багатира, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до сих пор. Населенные пункты Малиновка и Железнодорожное подверглись авиационным ударам.

На Ореховском направлении враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Генштабвойна
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