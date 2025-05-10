NYT: США дозволили Німеччині передати Україні ракети, в тому числі для Patriot

За даними The New York Times, Сполучені Штати дозволили Німеччині передати Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 ракет до Patriot.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерело

Деталі: Як пише видання, у п'ятницю представник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 зенітних ракет Patriot.

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NYT нагадує, що критично необхідна зброя виробляється в США і не може бути експортована без схвалення американського уряду, навіть якщо нею володіє інша країна.

Що передувало: 10 травня агенція dpa із посиланням на німецькі урядові джерела повідомила, що Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після трьох років широкої прозорості.