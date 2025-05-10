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NYT: США дозволили Німеччині передати Україні ракети, в тому числі для Patriot

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 23:09
NYT: США дозволили Німеччині передати Україні ракети, в тому числі для Patriot
ЗРК Patriot, фото Picture alliance via Getty Images

За даними The New York Times, Сполучені Штати дозволили Німеччині передати Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 ракет до Patriot.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерело

Деталі: Як пише видання, у п'ятницю представник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 зенітних ракет Patriot.

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NYT нагадує, що критично необхідна зброя виробляється в США і не може бути експортована без схвалення американського уряду, навіть якщо нею володіє інша країна.

Що передувало: 10 травня агенція dpa із посиланням на німецькі урядові джерела повідомила, що Німеччина значно обмежить інформацію щодо того, яку зброю вона постачає Україні, після трьох років широкої прозорості.

СШАНімеччинадопомога УкраїніPatriot
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