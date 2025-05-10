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NYT: США разрешили Германии передать Украине ракеты, в том числе для Patriot

Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 23:09
NYT: США разрешили Германии передать Украине ракеты, в том числе для Patriot
ЗРК Patriot, фото Picture alliance via Getty Images

По данным The New York Times, Соединенные Штаты разрешили Германии передать Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет к Patriot.

Источник: The New York Times со ссылкой на источник

Детали: Как пишет издание, в пятницу представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 зенитных ракет Patriot.

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NYT напоминает, что критически необходимое оружие производится в США и не может быть экспортировано без одобрения американского правительства, даже если им владеет другая страна.

Что предшествовало: 10 мая агентство dpa со ссылкой на немецкие правительственные источники сообщило, что Германия значительно ограничит информацию о том, какое оружие она поставляет Украине, после трех лет широкой прозрачности.

СШАГерманияпомощь УкраинеPatriot
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