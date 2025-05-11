Росія відновила атаки на Україну ударними БпЛА

У ніч проти 11 травня після закінчення оголошеного правителем Кремля Володимиром Путіним триденного односторонньо "перемир’я" Росія запустила по Україні "Шахеди".

Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог

Деталі: Після 2 години ночі в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних БпЛА.

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Дослівно Повітряні сили о 2:53: "БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний".

Оновлено: О 3:48 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних БпЛА в Сумській, Чернігівській областях, у східній частині Харківської області та на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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О 4:32 стало відомо про ворожі БпЛА в: