Росія відновила атаки на Україну ударними БпЛА
Неділя, 11 травня 2025, 02:50
У ніч проти 11 травня після закінчення оголошеного правителем Кремля Володимиром Путіним триденного односторонньо "перемир’я" Росія запустила по Україні "Шахеди".
Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог
Деталі: Після 2 години ночі в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних БпЛА.
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Дослівно Повітряні сили о 2:53: "БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний".
Оновлено: О 3:48 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних БпЛА в Сумській, Чернігівській областях, у східній частині Харківської області та на межі Донецької та Дніпропетровської областей.
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О 4:32 стало відомо про ворожі БпЛА в:
- південній та східній частинах Чернігівської області
- південній та східній частинах Харківської області
- в акваторії Чорного моря курсом на Одесу
- в східній частині Дніпропетровської області.