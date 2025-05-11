Россия возобновила атаки на Украину ударными БпЛА
Воскресенье, 11 мая 2025, 02:50
В ночь на 11 мая после окончания объявленного правителем Кремля Владимиром Путиным трехдневного односторонне "перемирия" Россия запустила по Украине "Шахеды".
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: После 2 часов ночи в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе из-за угрозы ударных БпЛА.
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Дословно Воздушные силы в 2:53: "БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
БпЛА на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс "северный".
Обновлено: В 3:48 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в Сумской, Черниговской областях, в восточной части Харьковской области и на границе Донецкой и Днепропетровской областей.