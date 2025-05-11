Переговори США і Китаю: Трамп заявив про досягнення "великого прогресу"

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, Associated Press

Пряма мова Трампа: "Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто у дружній, але конструктивній манері".

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"Досягнуто великого прогресу!!!"

Деталі: Трамп додав, що Штати хочуть бачити "відкриття Китаю для американського бізнесу" в інтересах обох країн.

Разом з тим, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня переговорів у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів.

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У публікації додають, що допис Трампа з’явився після того, як чиновник повідомив AP, що переговори продовжаться в неділю.

Посадовець говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм.

АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення перемовин у суботу.

Дослівно АР: "Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів.

Тим не менш, є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки та компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США та Китаєм".

Що передувало: Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт із Китаю "виглядає правильно", напередодні перемовин між американськими та китайськими посадовцями у Швейцарії.

Нагадаємо: Китайські агенти з доставки знову почали купувати місця в контейнерах для товарів, які прямують до США, на тлі торгових переговорів між Пекіном і Вашингтоном, які мають відбутися у Швейцарії.

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торговельні переговори з початку митного протистояння.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість істотного, обопільного зниження мит під час переговорів із Китаєм, які відбудуться на вихідних, приблизно до рівня нижче 60%.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.